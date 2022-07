ÖGB: „Maßnahmen der Regierung greifen nicht!“

Die Inflation liegt aktuell in Österreich bei 8,7 Prozent - das ist der höchste Wert seit 1975. Wie sehr die Teuerung auch in Vorarlberg an der finanziellen Substanz nagt, zeigt eine - nicht repräsentative - Umfrage des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Demnach müssen sich 78 Prozent der Befragten aufgrund der Teuerung teils massiv einschränken, das gilt vor allem für die Bereiche Mobilität, Lebensmittel und Energie.