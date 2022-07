Über 100 Alko-Sünder im Volksgarten angezeigt

Situation im Schillerpark deutlich verbessert

Seit 2. Juli 2021 ist das Alkoholverbot in den beiden Innenstadt-Parks - also ein Jahr lang - in Kraft. Grund genug für die „Krone“, um die Wirksamkeit der Maßnahme zu hinterfragen. Und die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Im Schillerpark hat sich die Situation deutlich verbessert: Nächtliche Trinkgelage gehören dort aufgrund des Verbots der Vergangenheit an, und auch sonst reichen meist Belehrungen des städtischen Ordnungsdienstes aus, um potenzielle Regelbrecher davon zu überzeugen, ihr Bier woanders zu „zischen“. Im ganzen Jahr kam es lediglich zu sieben Anzeigen.