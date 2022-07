Spielplatz als Gefahr: Das darf es nicht geben!

Etwa 1000 Spielplätze in Kärnten

„Es gibt rund 1000 Spielplätze in Kärnten“, so Gemeindebundpräsident Günther Vallant. „Darunter fallen öffentliche bei Schulen und Kindergärten ebenso wie jene bei Wohnsiedlungen oder in den Gemeinden." Bei ihm in Frantschach gibt es fünf Spielplätze - mehr als in anderen Gemeinden, wo Politik oder auch Wohnbaugenossenschaften oft gar kein Interesse an der Errichtung von Spielplätzen haben.