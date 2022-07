Morddrohungen: Lewandowski ohne Familie in München

„Lügen“

Gegenüber der „Bild“ schlägt ein Lewandowski-Vertrauter in eine ähnliche Kerbe. „Die vielen Lügen, die über ihn aufgetaucht sind, haben Reaktionen hervorgerufen, die besorgniserregend sind, besonders wenn es um die Familie geht.“ Was er mit den „Lügen“ konkret meinen könnte? „Fans wissen nicht, wie die Gespräche zwischen Robert und der Vereinsführung wirklich aussahen. Alles, was sie wissen, basiert auf einer einseitigen und oft stark verzerrten Botschaft.“