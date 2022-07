Betrüger brachte Pensionistin um 20.000 Euro

Die 81-Jährige wurde am Montag von einer Unbekannten kontaktiert, die sich als Mitarbeiterin des Landesgerichts Salzburg vorstellte. Die Frau erzählte der Pensionistin, dass ihre Schwiegertochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und eine zweitbeteiligte Frau dabei ihr ungeborenes Kind verloren habe. Die 81-jährige Salzburgerin übergab daraufhin einer unbekannten Frau 20.000 Euro in bar.