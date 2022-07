Linzer JKU selbst wird eh schon zur Digital-Uni

Digitale Transformation ist längst unterwegs

Auch die Wissensbilanz 2021 der JKU weckt inhaltliche Zweifel, wozu die „Schwester-Uni“ am Campus in Linz überhaupt nötig ist. Denn „Digital Transformation“ ist sowieso schon längst nicht nur ein Lehr-, sondern auch ein Forschungsschwerpunkt an der JKU. Hier wird die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen mit einem ganzheitlichen Zugang, mit ihren Wirkungen auf die gesamte Gesellschaft, das Wirtschaftssystem, das Gesundheitswesen und die Rechtsordnung betrachtet und erforscht.