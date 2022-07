Geldwäscheprozess: „Sie ist naiv und blauäugig“

Ist sie selbst zum Opfer geworden, oder war es ihr schlicht egal, dass sie als „Strohfrau“ ergaunertes Geld reingewaschen hat? Vor dem Landesgericht in Linz saß am Dienstag eine 26-jährige Linzerin, die aus der Karibik stammt. Sie war wegen Geldwäsche angeklagt. 95.000 Euro sollen über vier ihrer Konten geflossen sein - von zehn verliebten Frauen, die 24-mal Geld an Betrüger, in die sie sich im Internet „verschossen“ hatten, überwiesen hatten. „Sie war sicher nicht die Haupttäterin, aber Teil der Struktur“, sagte Ankläger Philipp Christl. Anwalt Manfred Arthofer verneinte die Geldflüsse nicht, sah seine Mandantin aber ebenfalls als Opfer: „Sie ist selten naiv und blauäugig, wurde von einem Mann, in den sie schwer verliebt war, ausgenützt.“