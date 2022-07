Die Must-Haves für die richtige Reiseapotheke

„Pflaster und Verbandsmaterial, Mittel zur Hautdesinfektion, ein Fieberthermometer und Medikamente gegen Fieber, Erkältungen und Schmerzen, Wund- und Heilsalben, Sonnenschutz und ein Präparat gegen Sonnenbrand sollten bei keiner Reise fehlen“, so Thomas Mark, der Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf. „Reisen Kinder mit, so sind Mittel gegen Husten und Schnupfen, sowie gegen Insektenstiche besonders wichtig, um im Notfall gleich reagieren zu können. Zusätzlich sollten fiebersenkende Mittel als Zäpfchen – Achtung, diese schmelzen bei hohen Temperaturen – oder Saft eingepackt werden“, ergänzt Gerhard Pöppl, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde.