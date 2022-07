6 Jahre Haft für Angriff in Justizanstalt Stein

Mit einem Messer soll der Häftling auf die Justizwache losgegangen sein. Schon die Jahre zuvor war er immer wieder auffällig. Er sympathisierte mit dem Nazi-Regime und dem IS und zettelte immer wieder Widerstände an. Vom Mordversuch wird der Mann am zweiten Prozesstag freigesprochen! Er muss weitere 6 Jahre Haft wegen u.a. schwerer Körperverletzung verbüßen.