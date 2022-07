Rolling Stones: Alle Infos für die Wien-Show

Für das Konzert des Jahres morgen im Wiener Happel-Stadion ist also alles angerichtet. Wer dem beneidenswert fitten Jagger möglichst nahe sein will, dem sei eine frühe Anreise empfohlen. Die Stadiontore öffnen um 17 Uhr, voraussichtlich um 18.30 Uhr werden Bilderbuch den Abend eröffnen. Kurz danach rocken sich Keith Richards und Co. die Seele aus dem Leib.