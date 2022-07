Austria muss in Telfs vor leeren Rängen spielen

Lange mussten die Fans der Austria warten, nun haben sie Gewissheit: Beim Spiel der ersten Runde im ÖFB Cup kommenden Sonntag sind sie in Telfs unerwünscht. Die Tiroler meldeten die Partie „wegen sicherheitsrelevanten Vorfällen beim letzten Spiel“ nun als Geisterspiel an. Den Vorschlag der Austria, in Oberalm zu spielen und so ein Geisterspiel zu umgehen, lehnten die Telfer somit ab.