In Altach wird jetzt noch eine Stürmerin gesucht

Die Rankweil-Angreiferin Angelina Maldoner trainiert den gesamten Juli in Altach, ist eine mögliche Option. „Das Transferfenster bleibt ja noch eine Zeit lang offen. Nach der Euro wird sich auf jeden Fall noch einiges am internationalen Spielerinnenmarkt tun“, ist Summer überzeugt. Bestes Beispiel: Rieke Tietz kam im Vorjahr auch erst am 8. August von Potsdam nach Altach.