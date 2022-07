Pacult faucht Reporter an: „Hau di in Schnee!“

Es hätten nur zwei, drei schnelle Fragen werden sollen - tatsächlich aber lief Peter Pacult dann beim krone.tv-Interview zur verbalen Höchstform auf. Am Rande des Bundesliga-Saisonauftakt-Events sinnierte er mit Michael Fally über fragwürdige Fotos von ihm - auf Einwand Fallys, dass es halt viele emotionale Pacults in den Bild-Datenbanken gebe, meinte Pacult: „Hau di in Schnee!“ -, den von der Klagenfurter Austria abwandernden (oder doch nicht?) Turgay Gemicibasi, den anstehenden Saisonauftakt und auch Ralf Rangnick.