Neumayer will „gleich wieder anrauchen“

Fixplätze in den ersten drei Abfahrten und Super Gs

„Er bekommt die Chance, er will unbedingt zurück. Und er wird bei den ersten drei Europacup-Abfahrten und Super Gs Startplätze kriegen“, meinte ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer, der Neumayer in der Europacup-Truppe als Leithammel sieht. „Es war das beste Gespräch, dass ich je mit einem Cheftrainer gehabt habe“, sagte „Neumi“, in dessen Gruppe die Salzburger Stefan Rieser und Philipp Lackner dabei sind.