Absagenflut bei OÖ-Assen: „Da fällst in ein Loch“

Wegen kleineren Verletzungen wie einem Bündelriss im vergangenen November und Oberschenkelproblemen verzichtete die 28-Jährige kurzerhand auf die Übersee-Reise. „Ich habe in der Vorbereitung einfach so viel Zeit verloren, dass es keinen Sinn macht“, so Dadic und weiter: „Wenn ich schon zu einer WM fahre, will ich auch meinen Ansprüchen gerecht werden und vorne mitmischen. Das ist derzeit nicht möglich.“