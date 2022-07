Autolenker überschlägt sich 100 Meter und stirbt

Der Unfall passierte am Sonntag um etwa 20.45 Uhr, als der Ungar auf der Westautobahn von Wien kommend in Richtung Salzburg unterwegs war. Da das Unfallwrack ein deutsches Kennzeichen hatte, wird vermutet, dass der Ungar in Deutschland lebte und am Heimweg war. Im Gemeindegebiet von Thalgau, gleich hinter der Landesgrenze von Oberösterreich und Salzburg, kam der 38-Jährige mit seinem Toyota rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam nach rund 100 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand.