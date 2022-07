Vanessa Mai betört Fans mit sexy Bikini-Pic

Mai ist seit 2017 mit Andrea Bergs Stiefsohn Andreas Ferber verheiratet - die 56-Jährige ist also die „Stief-Schwiegermutter“ der Sängerin. Bisher haben die beiden jedoch noch nie gemeinsam gearbeitet. „Unendlich“ sei ursprünglich einer der Songs gewesen, den sie 2019 für ein Album aufgenommen habe, das sie am Ende verworfen hatte, verriet Mai am Freitag auf Instagram. Ihr Album „Metamorphose“ erscheint am 12. August