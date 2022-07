Aufsteiger Austria Lustenau: Neuer Boom-Versuch

Unter Wert soll der Aufsteiger aber nicht verkauft werden. Falls Sportkoordinator Alexander Schneider noch die „richtigen“ Verstärkungen findet und es Coach Mader gelingt, seine Mannschaft rasch zu einer Einheit zu formen, kann sich auch in Lustenau viel bewegen. So geschah es in der vergangenen Saison, wenn auch eine Liga tiefer. Fazit: Das einzige Ziel ist der Klassenerhalt. Das wird in der aktuellen Konstellation nicht leicht. In den ersten Runden wird Lustenau wohl Lehrgeld bezahlen müssen.