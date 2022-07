Stromanbieter schickte vorzeitig die Kündigung

Stromvertrag wurde nach 12 Monaten aufgelöst

In Sachen Energie geht es für die Linzer Rechtsanwaltskanzlei auch in der beginnenden Woche weiter. Diesmal drehen sich Klagen in Perg und Traun nicht um Preiserhöhungen, sondern um die vorzeitige Vertragskündigung eines Strombilliganbieters. Das Vorarlberger Unternehmen MAXenergy hatte Kunden mit einer 18-monatigen Preisgarantie gelockt, die Verträge aber nach Ablauf der Mindestvertragsdauer von 12 Monaten gekündigt. „Dieser Teil des Vertrages war für die Kunden intransparent. Die Kläger verlangen Schadenersatz für die Mehrkosten, die ihnen durch einen Anbieterwechsel bei Strom und Gas entstehen.“