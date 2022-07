Künstler „malt“ Bilder mit alten Schreibmaschinen

Der junge Londoner Künstler James Cook fertigt mit alten, mechanischen Schreibmaschinen Bilder an, indem er die Buchstaben und Symbole so arrangiert, dass sich am Ende ein Motiv ergibt. Vier bis fünf Tage benötigt der 25-Jährige, der mittlerweile mehr als 20 Schreibmaschinen sein Eigen nennt, für ein Kunstwerk in der Größe einer DIN-A4-Seite.