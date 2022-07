Erdbeben in Deutschland auch in Österreich spürbar

Der Erdbebendienst der ZAMG hat am Samstag ein Erdbeben im Raum Balingen in Baden-Württemberg in Deutschland mit der Stärke 4,2 registriert. Wie die ZAMG weiter mitteilte, wurden um 13.47 Uhr auch in Österreich vereinzelt schwache Erdstöße verspürt. Zudem bebte in Teilen der Schweiz die Erde.