Über 2000 Teilnehmer bei Med-Aufnahmetest in Graz

Büffeln und Pauken was das Zeug hält, hieß es in den letzten Tagen und Wochen für jene, die am Freitag in der Stadthalle in Graz um die 370 Plätze für das begehrte, aber begrenze Medizinstudium rittern. Ursprünglich gab es 2650 Anmeldungen, insgesamt traten dann 2026 Bewerber zum Aufnahmetest an, um ihr Wissen zu beweisen. Schon vor dem Einlass fieberten die Teilnehmer dem bedeutsamen Test entgegen.