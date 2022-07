Bayern-Deal bringt Tiroler Rohre in eine neue Liga

„Versorgungssicherheit garantiert.“

„Durch die Verbindung von Frischhut und TRM haben wir einen weiteren strategischen Schritt in Richtung Wachstum gesetzt. Neben Rohren und Pfählen kann künftig das gesamte Sortiment als System angeboten und die Versorgungssicherheit in diesem kritischen Segment garantiert werden“, kommentiert TRM-Geschäftsführer und Eigentümer Max Kloger die Übernahme. Seine Familie war es, die das 1947 gegründete Röhrenwerk in Hall 2013 übernahm und den Umsatz innerhalb von zehn Jahren um 70 Prozent steigerte. Seit 2017 ist auch der frühere BTV-Vorstandschef Peter Gaugg mit 30 Prozent an der TRM beteiligt.