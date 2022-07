Festnahme nach Raubüberfall in Drogeriefiliale

Durch Überwachungskameras ausfindig gemacht

Dennoch konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter mithilfe des Bildmaterials der Überwachungskameras in der Filiale identifizieren. Bereits am Tag nach der Tat wurde der Verdächtige an seiner Wohnadresse, nicht weit von der überfallenen Drogerie, angetroffen und festgenommen. Der 22-jährige Österreicher gestand seine Tat. Teile seiner Beute konnten von der Polizei sichergestellt werden. Nach eigenen Aussagen habe er den Rest der gestohlenen Produkte bereits auf der Straße verkauft.