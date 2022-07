Der Bundesliga-Aufsteiger fordert Kölns Geißböcke

Interessant ist neben dem letzten Sparringpartner auch die letzte Neuverpflichtung, die Schneider präsentieren konnte - mit Stefano Surdanovic kommt ein weiterer junger Spieler mit viel Potenzial. In der vergangenen Saison bestritt der 23-Jährige in der Bundesliga für Admira Wacker 14 Partien, zwei Tore erzielte der Offensivmann. Erfahrung aus 100 Einsätzen in der zweiten Liga (Linz/Ried) bringt er ebenfalls mit. „Mit Stefano konnten wir das nächste Puzzlestück hinzufügen, er war schon länger in unserem Blickfeld“, so Schneider. Der Linie, den Kader mit vielen jungen, hungrigen Kickern zu bestücken, bleiben die Lustenauer also treu. „Wir wollen an den Punkt kommen, an dem wir ein Team ohne Qualitätslücke haben“, erklärt Schneider, „so wie in der vergangenen Saison.“