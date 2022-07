Sportclub geht mit Weinstabl in vierte Saison!

Der Wiener Sportclub hat sich in den vergangenen Saisons unter Cheftrainer Robert Weinstabl gut entwickelt und immer einen Platz unter den Top 3 eingefahren. Im vierten Anlauf gibt sich der Coach weiterhin siegeswillig. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, so der 38-Jährige. In der aktuellen Ausgabe der 3. Liga spricht der Erfolgsmann über seine bisherigen Erfahrungen, die abgelaufene Saison (wo vielleicht auch mehr möglich gewesen wäre), Transfers in der Übertrittszeit und das eigentlich geplante, neue Stadion in Hernals.