Trotz Krisen fährt Plansee Umsatzrekord ein

Es sind Größenordnungen, die in der Tiroler Wirtschaft Seltenheitswert haben: Die Plansee Group – vormals Metallwerk Plansee – präsentierte am Donnerstag die beeindruckenden Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres, dem Jahr eins nach dem 100-Jahr-Jubiläum. Vorab: Der Umsatz konnte auf den Rekordwert von unglaublichen 2,02 Milliarden Euro gesteigert werden. An der Spitze steht die Autobranche.