Gefährlicher Herz-Schmerz bei Leichtathletik-Ass

„Ende Oktober 2021 hab’ ich die zweite Corona-Impfung erhalten, kurz danach ging’s bergab: Ich hatte keine Luft mehr, war schlapp und ständig müde“, so die Stabhochsprung-Staatsmeisterin vom LAC Amateure Steyr. Die dennoch im Dezember noch auf Trainingslager war. „Anfangs konnten die Ärzte ja nicht feststellen, woher die Probleme kommen. Im Jänner ist man dann draufgekommen, was los ist“, so die Leistungssportlerin. Eine – wie vom Arzt ihres Vertrauens bestätigt – von der Impfung verursachte Herzmuskelentzündung wurde diagnostiziert. Da schrillten natürlich alle Alarmglocken. „Ich durfte drei Monate gar nichts tun. Im März war ich dann noch positiv, das war aber nicht schlimm. Im Endeffekt hab’ ich erst im Mai wieder begonnen. Jetzt kann ich zumindest wieder Sprünge absolvieren, aber Läufe gehen noch gar nicht“, so die U20-EM-Bronzene 2021.