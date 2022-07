Nadja Bernhard spendet Hundemord-Ergreiferprämie

Glück für den Tierschutz

„Pfotenhilfe“-Chefin Johanna Stadler ist überwältigt: „Damit habe ich nicht im Traum gerechnet, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Das hilft uns so sehr, noch dazu gerade jetzt, wo so viele Katzenbabys zu versorgen sind, die immense Tierarztkosten verschlingen, und jetzt auch noch die Urlaubszeit beginnt, wo skrupellose Menschen ihre unüberlegt angeschafften Tiere vermehrt loswerden wollen.“