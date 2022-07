Explosion bei Grillerei: Männer schwer verletzt

In Krankenhäuser gebracht

Der 40-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der drei Jahre ältere Mann musste mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht werden. „Am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe“, so die Polizei. Nun wird nach der Brandursache geforscht.