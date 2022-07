Lauf fürs Gegendtal: Helfen als laufendes Uhrwerk

Der Mann läuft rund um die Uhr - im wortwörtlichen Sinne. In Bad Blumau holte sich der Oberkärntner zum zweiten Mal den österreichischen Meistertitel im 24 Stunden-Lauf, schaffte in dieser Zeitspanne 222,9 Kilometer. Der 24-Stunden-Lauf ist die Spezialität des Flattachers, der mit normalen Läufen begann, ehe er vor 14 Jahren den ersten Ultra-Lauf, also Rennen ab einer Dauer von sechs Stunden, absolvierte. „Das ist meins, je länger desto besser“, so Pacher, der noch aus einem anderen Grund in dieser Szene blieb. „Weil die Läufe immer mit einem karitativen Zweck verbunden sind, du deinen Körper fordern und gleichzeitig Gutes tun kannst.“