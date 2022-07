Kunstuni Graz: Ehrendoktor für Peter Simonischek

„Besondere Leistungen auf dem Gebiet der Kunst“

Senatsvorsitzender Wolfgang Hattinger ging in seiner Würdigung auf die Biografie des Geehrten ein: „Das Schöne an der heutigen Ehrung ist für mich, dass mit ihr nicht nur besondere Leistungen auf dem Gebiet der Kunst gewürdigt werden, sondern auch eine besondere Verbindung zu unserer Universität als einem Ort künstlerischer Menschenbildung. Peter Simonischek hat um sein Studium an diesem Haus gekämpft, er hätte nach dem Wunsch seines Vaters Medizin studieren sollen, später eine Zahntechniker-Ausbildung machen. Stattdessen begann er ein Architekturstudium und meldete sich schließlich - heimlich - an der damaligen Akademie für das Schauspielstudium an. Ich darf aus einem Schreiben Peter Simonischeks an unseren Rektor zitieren: ,Es war bis dahin die glücklichste Zeit in meinem jungen Leben. Nach dem katholischen Internat und der Matura war es die erste Zeit, die mir gehörte.‘“