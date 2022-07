Zwei ungarische Fahrraddiebe „inflagranti“ ertappt

Sechs Diebstähle nachgeweisen

Der 46-Jährige und sein 44-jähriger komplize wurden festgenommen und zum Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls einvernommen. Dabei konnte den Tätern insgesamt sechs Fahrraddiebstähle im Wert von mehreren tausend Euro zur Last gelegt werden - begangen in den Bezirken Hartberg/Fürstenfeld und Südoststeiermark. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der Tatverdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.