„Wir wollen euch alle wieder stolz machen“

„Das wird einmalig“, sagt Sarah Puntigam, die 2017 im Viertelfinale gegen Spanien den entscheidenden Elfer verwandelte, mittlerweile Rekordspielerin (120) ist. „Wir hoffen, dass wir auch bei diesem Turnier wieder erfolgreich sind und so viele Menschen in der Heimat mitreißen können.“ Teamchefin Irene Fuhrmann, damals noch „Co“ von Dominik Thalhammer, betont: „Es ist schön, dass der Fußball solche Märchen schreibt - aber klar ist auch: Sie sind nicht beliebig reproduzierbar.“ Zumal die Gruppe mit England, Nordirland und Norwegen schwieriger ist als jene 2017 mit Frankreich, Schweiz und Island. Und trotzdem will Fuhrmann, in deren starkem, 23-köpfigem Kader im Vergleich zu damals sieben Neue stehen, „nach dem größtmöglichen Erfolg streben“.