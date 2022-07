„Das wird unbeschreiblich - ein Gänsehaut-Moment!“

„Ich habe ihnen noch unter die Nase gerieben, dass es in der WM-Quali nicht mit einem Tor geklappt hat“, so Zinsberger zur knappen 0:1-Niederlage letzten November in Southampton. Das Goldtor erzielte Rekordschützin White, die in der Meisterschaft mit Manchester City gegen Zinsberger weder Sieg noch Tor bejubeln konnte. Daheim gab’s gar ein 0:5 - eines von letztlich 13 Spielen, in denen „Manu“ ohne Gegentreffer geblieben war, weshalb sie auch den Goldenen Handschuh als beste Torfrau der Liga erhielt.