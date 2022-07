Murtal war schon immer die Wiege des Motorsports

Anno dazumal gab man in Fußballstadien Gas

Wo fieberten die Motorsportfans sonst noch mit? „Damaliger Standard für Motorradrennen waren die ovalen Sand- oder Schlackenbahnen in Trabrenn- oder Fußballstadien, für die Automobile waren Straßenrennen en vogue“, erklärt Weiss. Erst nach einem fürchterlichen Unfall beim Autorennen in Le Mans am 11. Juni 1955, der bislang schwersten Motorsportkatastrophe mit 84 Toten, habe ein neues Sicherheitsdenken eingesetzt. „Der Österreichische Automobilsportclub organisierte 1957 ein erstes internationales Autorennen auf einem Flugplatz, und zwar in Wien-Aspern. Permanente Rennstrecken gab es damals in Österreich noch nicht.“