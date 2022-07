SPÖ-Stadtchef stellt sein Team für die Wahl vor

Zweifellos ein Experte ist Peter Molnar, der als Parteiloser auf Platz neun der SPÖ-Liste kandidiert. Er war Geschäftsführer beim Klimabündnis Österreich, hat die Stadt bereits in Klimafragen beraten und könnte den zurückgetretenen Albert Kisling als Umweltstadtrat beerben. Mit Amelie Muthsam und Emin Saygili (beide Jahrgang 2002) stehen auch zwei junge Kandidaten in den SPÖ-Reihen. Vizebürgermeisterin Eva Hollerer tritt erwartungsgemäß auf Platz 2 an.