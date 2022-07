Tierschutz-Funktionär schwänzte Betrugsprozess

Ausgerechnet der Ex-Präsident soll gemeinsam mit seinem Sohn den Österreichischen Tierschutzverein betrogen haben: Schwerer gewerbsmäßiger Betrug lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Schadenssumme: 658.000 Euro. In einem Zeitraum zwischen 2011 und 2018 soll sich vor allem der 74-Jährige in der Vereinskasse bedient haben – rechtlich formuliert soll er Vereinsgeld zweckwidrig verwendet haben. Von Gehaltsüberzahlungen, aufgelösten Sparbüchern und der privaten Nutzung von Vereinsautos ist in der Anklage die Rede.