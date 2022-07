Metastadt live: Zahlreiche Freiluft-Pop-Highlights

Buntes Potpourri

Den Auftakt machen am 9. Juli die kultigen Element Of Crime, die von Leyya-Hälfte Sophie Lindinger und Steiner & Madlaina unterstützt werden. Ex-Panda Cro kündigt am 10. Juli ein (bereits ausverkauftes) Hit-Furioso an, während es am 11. Juli mit dem famosen Michael Kiwanuka etwas ruhiger wird. Volle Kraft voraus heißt es am 12. Juli mit den Rockern von Skunk Anansie, bevor die Fackel im musikalischen Staffellauf an Deutschland übergeben wird.