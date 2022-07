Ägypten: Drei Jahre Haft für Student aus Wien (31)

Jener Student der in Wien ansässigen Central European University, der im Vorjahr während eines Heimatbesuchs in Ägypten festgenommen worden war, ist am Montag in Kairo zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ahmed Samir Santawy wurde laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Österreich wegen „Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien“ für schuldig befunden.