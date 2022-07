Minister: Etliche Tote bei Angriff in Äthiopien

Bei einer Attacke in Äthiopien sind einem Augenzeugen zufolge Dutzende Zivilisten getötet worden. Premierminister Abiy Ahmed bestätigte den Angriff von Montag in der Region Oromia in sozialen Medien, nannte aber keine Opferzahlen. „Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder“, sagte der Augenzeuge Abadu Hassen.