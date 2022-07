ÖVP will Garagenausbau noch nicht absagen

Sehr hitzig diskutiert wurde auch das weitere Vorgehen bei der Lokalbahnverlängerung S-Link. Die SPÖ will wie berichtet vor den detaillierten Planungen ein Gesamtkonzept, das die nächsten Schritte verzögern würde. Aber auch ÖVP und Bürgerliste waren sich am Montag im Stadtsenat bei weitem nicht einig. Nun muss am Mittwoch der Gemeinderat entscheiden, wie es beim Großprojekt weitergeht.