Daher war Sturms Objekt der Begierde unsichtbar

Dominik Baumgartner selbst lüftet dann auch das Foto-Rätsel: „Doch, doch, ich war beim Fotoshooting schon dabei. Nur: Man sieht mich in der letzten Reihe nicht wirklich“, schmunzelt der Innenverteidiger, dessen Wechsel zum Vizemeister seit Wochen in der Dauerschleife hängt. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Daran klammert sich auch „Baumi“. „Sturm hat ja wirklich alles versucht, es liegt am WAC. Und der ist unschlüssig.“