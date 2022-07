Die Nordwände: Matterhorn, Drei Zinnen, Petit Dru

„Bergwelten“ begibt sich mit weltbekannte Spitzenbergsteiger wie Alexander Huber und Steve House auf Spurensuche nach dem Mythos der großen Nordwände. Die Drei Zinnen zählen nicht nur zu den bekanntesten Berggestalten der Alpen, sondern nehmen in der Alpingeschichte auch eine besondere Stellung ein. In jeder Epoche des Felskletterns wurden an den Drei Zinnen Marksteine gesetzt - von den Erstbesteigungen ihrer Gipfel über die Durchsteigungen ihrer Nordwände bis zu den schwersten Sportkletterrouten der heutigen Zeit. Montag, 1. August, ab 20.15 Uhr auf ServusTV.