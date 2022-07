Mehrere Verletzte durch 30-Tonnen-Hinkelstein

In der Bretagne sind am Sonntag vier Menschen bei dem Versuch, einen 8,30 Meter hohen und 30 Tonnen schweren Hinkelstein aufzurichten, verletzt worden. Bei den Arbeiten für den geplanten Touristenpark „StoneBreizh“ in Carhaix sei eines der Kabel um den Steinblock gerissen, teilte die Feuerwehr mit. Die durch den Hinkelstein leicht verletzten Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.