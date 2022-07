Trio klingelte Bewohner bei Brand aus dem Bett

Dank in sozialen Medien

Dank des Trios waren schon viele Hausbewohner im Freien, als die Feuerwehren eintrafen. Dank dafür gab es am Sonntagvormittag in sozialen Medien. Die Wohnung im 7. Stockwerk stand in Vollbrand. An der Tür zur Brandwohnung wurde ein mobiler Rauchverschluss angebracht sowie zwei Hochleistungslüfter im Bereich des Treppenhauses in Betrieb genommen, um den Fluchtweg für die Evakuierung rauchfrei zu halten. Insgesamt 70 Personen konnten unverletzt gerettet werden.