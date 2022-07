Mit dem Hund zog die Geschäftsidee gleich mit ein

Oft ergeben sich im Leben ganz plötzlich neue Möglichkeiten. So war es auch bei Claudia Dobler aus Götzis. Die 46-Jährige war über viele Jahre als Projekt- und Prozessmanagerin in der Unternehmensberatung tätig und hatte mit Hunden erst gar nichts am Hut: „Mir hat einfach die Zeit gefehlt. Dabei war ich immer schon sehr tierlieb.“ Mit dem Wechsel in die Selbstständigkeit wurde aber der Wunsch nach einem pelzigen Begleiter immer größer. Vor zweieinhalb Jahren zog schließlich der Rüde Loui bei Claudia ein und stellte sie vor ganz neue Herausforderungen: „Er war sehr hibbelig und lebhaft und er hat zudem das Futter nicht gut vertragen“, berichtet Claudia von ihren Anfängen als Hundehalterin.