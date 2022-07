Schulhof-Transfers: eine Zwischenbilanz

Das größte Schnäppchen in der aktuellen Transferliste ist derzeit Dariusz Pawlowski, der für 10.000 Euro innerhalb der polnischen Ekstraklasa von KS Górnik Zabrze zu Radomiak Radom wechselt. Auf dem Schnapsplatz 444 findet sich Rasheed Akanbi, dessen Dienste sich der transnistrische FC Sheriff Tiraspol für 68.000 Euro gesichert hat und eine Million kostet dann bereits Eduard Löwen, der die Schnauze voll hatte, dauernd irgendwohin verliehen zu werden und daher von Bochum zum St. Louis City SC wechselt, wo mit Lutz Pfannenstiel der weltweit erste Kicker tätig ist, der in allen sechs Kontinentalverbänden einem professionellen Fußballclub angehört hat. Ganz vorne wird es eher langweilig, weil die marktführenden Vereine, seien sie nun im Besitz von Scheichs oder auch nicht, mit den Millionen um sich werfen, als gäbe es kein Morgen. Und so wird der derzeit höchstpreisige Spieler in der Transferliste, Aurélien Tchouameni, der die AS Monaco für 80 Millionen in Richtung Madrid verlässt, diesen Rang vermutlich nicht mehr lange behalten.