Noch nie konnten so viele Kinder nicht schwimmen

Aber ist es tatsächlich sinnvoll, sein Kind so früh ins Wasser zu lassen? „Das kommt auf das Lebensumfeld der Familie an. Hat man einen Pool zu Hause, dann ist es gut, sich schon in jungen Jahren mit dem Element Wasser vertraut zu machen.“ Im Regelfall solle man den Schwimmunterricht im Grundschulalter angehen. Denn Schwimmen sei nicht nur eine gesunde Sportart und eine wichtige Prävention gegen das Ertrinken, sondern gehöre als soziale Komponente zum Leben dazu.