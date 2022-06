Land sperrt Bad, weil die Gaspreise zu hoch sind

Damit ist jetzt aber Schluss: Das einzige Hallenbad in der Großregion (von Leibnitz bis Feldbach) wurde gesperrt. In einem Schreiben des Landes Steiermark (Harald Eitner) und des Landesfeuerwehrverbands (Reinhard Leichtfried) wird erklärt: „Der Grund für die Unterbrechung des Hallenbadbetriebes liegt in den exorbitant gestiegenen Energiepreisen der letzten Monate.“ Weiters heißt es: „Österreich bezieht rund 80 Prozent seines Bedarfs an Erdgas aus Russland. Mit dieser Maßnahme möchten wir auch zum effizienten Einsatz von Erdgas beitragen, damit die Gasspeicher in den Sommermonaten aufgefüllt werden können und die Versorgungssicherheit für die kommenden Heizperioden verbessert werden kann.“